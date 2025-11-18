Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Hamrun, Malta

Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Obecnie na planie wybór od 1 do 2 sypialni Penthouses w cichej okolicy w Hamrun. Zakwaterowa…
Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe dwupoziomowe Penthouse w Hamrun, bardzo centralne jeszcze w dość obszarze i blis…
Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Hamrun - Penthouse posiada otwarty plan kuchnia / mieszkanie / jadalnia, 2 sypialnie główne …
Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowość Umeblowana PENTHOUSE znajduje się między Hamrun i St Venera obejmujący otwarty plan k…
Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Penthouse w małym bloku do sprzedaży wykończone w tym łazienki i drzwi wewnętrzne. Znajduje …
Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe dwupoziomowe Penthouse w Hamrun, bardzo centralne jeszcze w dość obszarze i blis…
Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten jednopokojowy penthouse w okolicy Hamrun jest doskonałą okazją dla każdego, kto szuka wł…
Penthouse w Hamrun, Malta
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Ta 1-sypialnia Penthouse jest częścią nowej, nadchodzącej rezydencji w Hamrun i jest sprzeda…
