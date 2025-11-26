Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Tukuma novads
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Tukuma novads, Łotwa

Lapmezciema pagasts
6
Engures pagasts
4
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Klapkalnciems, Łotwa
Dom 4 pokoi
Klapkalnciems, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 419 m²
Piętro 2/2
Przestronny i komfortowy dwupiętrowy dom z jest na sprzedaż w nadmorskiej miejscowości Klapk…
$274,942
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Tukuma novads, Łotwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się