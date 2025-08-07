Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Engures pagasts, Łotwa

Dom 4 pokoi w Klapkalnciems, Łotwa
Dom 4 pokoi
Klapkalnciems, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 419 m²
Piętro 2/2
Przestronny i komfortowy dwupiętrowy dom z jest na sprzedaż w nadmorskiej miejscowości Klapk…
$294,837
Dom 7 pokojów w Apsuciems, Łotwa
Dom 7 pokojów
Apsuciems, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 252 m²
Liczba kondygnacji 3
$316,525
Dom w Berzciems, Łotwa
Dom
Berzciems, Łotwa
Powierzchnia 950 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż nieruchomości w Berzciems. Dom i dom extra - pensjonat, wszystkie komunikacji, w…
$576,318
Dom 6 pokojów w Kesterciems, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kesterciems, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
$753,111
