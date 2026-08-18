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Domy na sprzedaż w Tukuma novads, Łotwa

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Lapmezciema pagasts
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8 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Ragaciems, Łotwa
Dom 7 pokojów
Ragaciems, Łotwa
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż przytulny dom rodzinny nad morzem w Ragaciems.Powierzchnia domu: 330 m2. Powierz…
$315,927
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 10 pokojów w Tumes pagasts, Łotwa
Dom 10 pokojów
Tumes pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 562 m²
Piętro 2/1
Elegancko odnowiony pałac Izzie, położony w malowniczej lokalizacji między Jaunmoku Castle i…
$496,351
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Dom 8 pokojów w Semes pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Semes pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 700 m²
Piętro 1/2
Nowy budynek, zamknięte terytorium, loggia, łaźnia, basen, sauna, pojedyncze pokoje, walk- t…
$1,47M
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Dom 5 pokojów w Ragaciems, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ragaciems, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
$829,986
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Dom 6 pokojów w Kesterciems, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kesterciems, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
$753,111
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Berzciems, Łotwa
Dom
Berzciems, Łotwa
Powierzchnia 950 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż nieruchomości w Berzciems. Dom i dom extra - pensjonat, wszystkie komunikacji, w…
$576,318
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Bigaunciems, Łotwa
Dom 6 pokojów
Bigaunciems, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w pełni umeblowany trzypiętrowy dom - 232 m². Piękni sąsiedzi, 2 minuty od morza…
$409,740
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Dom w Lapmezciems, Łotwa
Dom
Lapmezciems, Łotwa
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
"Nordes" / "Lauri", Ragaciems, Engure, Łotwa Obiekt znajduje się bezpośrednio w pobliżu plaż…
$739,782
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Parametry nieruchomości w Tukuma novads, Łotwa

z garażem
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