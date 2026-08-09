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Domy na sprzedaż w Siguldas novads, Łotwa

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Krimuldas pagasts
6
Zygwold
4
Incukalna pagasts
3
13 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Klavas, Łotwa
Dom 4 pokoi
Klavas, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 2
$184,643
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 8 pokojów w Zygwold, Łotwa
Dom 8 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Wspaniała nieruchomość w doskonałej lokalizacji w Sigulda. Odnowiony budynek z przestronnym …
$227,737
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Dom 12 pokojów w Zygwold, Łotwa
Dom 12 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 503 m²
Liczba kondygnacji 2
$748,690
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Dom 33 pokoi w Zygwold, Łotwa
Dom 33 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 33
Powierzchnia 2 735 m²
Piętro 1/3
Wyjątkowa okazja, aby kupić "Krimulda Manor" kompleks. Dom rezydencji Krimulda jest nadal fu…
$3,50M
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Dom 5 pokojów w Klavas, Łotwa
Dom 5 pokojów
Klavas, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 2
$236,092
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Zygwold, Łotwa
Dom
Zygwold, Łotwa
Powierzchnia 7 000 m²
Piętro 3/3
Historyczne centrum Krimuldy znajduje się na prawym brzegu rzeki Gauja. Dom właścicieli ziem…
$3,21M
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Dom 9 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 9 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
20 km od Rygi znajduje się najlepsza elitarna osada „Sunishi”". Zamknięta wioska nad brzegie…
$567,332
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Dom 8 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 3
Całkowicie wykończony, wyposażony w najnowszą technologię, ekskluzywny dwór nad jeziorem. Do…
$1,16M
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Dom 10 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 10 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Całkowicie wykończony, wyposażony w najnowszych technologów, ekskluzywny dwór w pobliżu jezi…
$1,05M
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Dom 9 pokojów w Incukalna pagasts, Łotwa
Dom 9 pokojów
Incukalna pagasts, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 344 m²
Piętro 3
$312,433
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Dom 8 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na zgłoszenie
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Dom 7 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 7 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 496 m²
Liczba kondygnacji 3
Najlepsza elitarna społeczność nad brzegiem jeziora Sunishi. Dom z własnym wybrzeżem, zbudow…
$630,369
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Dom 6 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 6 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 391 m²
Liczba kondygnacji 3
W pięknym miejscu na wybrzeżu jeziora Sunīši na sprzedaż jest dom zbudowany na własne potrze…
$483,283
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Parametry nieruchomości w Siguldas novads, Łotwa

z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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