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Mieszkania na sprzedaż w Siguldas novads, Łotwa

;
Zygwold
24
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27 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
$214,770
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/3
$194,914
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/3
$213,188
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
$206,179
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
$247,483
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/3
$213,188
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/3
$215,428
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
$235,876
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
$161,803
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/3
$215,428
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/3
$185,008
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
$235,195
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Krimuldas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Krimuldas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/3
$46,789
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
$245,350
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/3
$186,181
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/3
$222,238
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/3
$196,963
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/3
$216,761
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/3
$244,995
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
$214,770
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 146 m²
Piętro 7/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$668,062
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Mieszkanie 2 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 5/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$149,924
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Mieszkanie 4 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$207,154
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Mieszkanie 9 pokojów w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 9 pokojów
Zygwold, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 279 m²
Piętro 6/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$989,342
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Mieszkanie 1 pokój w Sidgunda, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Sidgunda, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4/5
Jedną z atutów nowego projektu „Pagalms 2.0” jest jego lokalizacja na terytorium WEF, między…
$64,088
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Mieszkanie 5 pokojów w Sunisi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 255 m²
Piętro 3/4
Penthouse w elitarnym mieście nad brzegiem jeziora Sunishi Elitarne miasto nad brzegiem jezi…
$378,222
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Mieszkanie 3 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/7
LOFTS & Projekt ROSEGOLD znajduje się przy ulicy Strelnieku, 8 - w najbardziej szanowanej i …
$291,629
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Parametry nieruchomości w Siguldas novads, Łotwa

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