Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Ryga
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Ryga, Łotwa

;
penthouse’y
3
1 pokojowe
134
2 pokojowe
125
3 pokojowe
74
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 5/5
Sprzedajemy 2 pokojowe mieszkanie w wyjątkowej dzielnicy Riga Waterfront, która znajduje się…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ryga, Łotwa

z garażem
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się