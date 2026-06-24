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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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penthouse’y
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134
2 pokojowe
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3 pokojowe
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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Piętro 6/7
Sprzedajemy 3-pokojowe mieszkanie w wyjątkowej dzielnicy Riga Waterfront, która znajduje się…
$717,348
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/5
Sprzedajemy 3-pokojowe mieszkanie w wyjątkowej dzielnicy Riga Waterfront, która znajduje się…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Ryga, Łotwa

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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