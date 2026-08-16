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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dyneburg, Łotwa

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domy
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5 obiektów total found
Dom 99 pokojów w Dyneburg, Łotwa
Dom 99 pokojów
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 99
Powierzchnia 3 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i cichych miejsc w mieście Daugavpils, …
$1,88M
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Dom 5 pokojów w Dyneburg, Łotwa
Dom 5 pokojów
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy budynek na sprzedaż w Jurmala, Pumpuri, Ezeru 52. Dom ma drewniane okna ( 3e opakowanie…
$325,691
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Mieszkanie 3 pokoi w Dyneburg, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Bright and spacious apartment for sale in Jurmala. The main advantage is the location of the…
$189,111
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Mieszkanie 3 pokoi w Dyneburg, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/2
Ulubiona oferta. W nowym projekcie sprzedawane są dwupiętrowe mieszkania. Projekt znajduje s…
$156,542
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Dom 5 pokojów w Dyneburg, Łotwa
Dom 5 pokojów
Dyneburg, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 327 m²
Liczba kondygnacji 2
$471,726
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