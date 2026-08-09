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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wenecja Euganejska, Włochy

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Wenecja
8
Peschiera del Garda
36
Asolo
3
113 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Caorle, Włochy
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Willa 5 pokojów
Caorle, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W bezpośrednim sąsiedztwie Caorle, w okolicy Bryan, oferujemy oddzielną willę otoczoną dużym…
$523,717
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Аталанта
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Willa 4 pokoi w Castelnuovo del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Castelnuovo del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH- 230519-1. Nowoczesne wille w pobliżu miasta Garda.Nowoczesne wille na wzgórzach w pobliż…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00079. Piękny dom z tarasem i basenemW okolicy San Benedetto di Lugana, w dobrej okoli…
$398,548
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
ABI- 1002G. Willa z panoramicznym widokiem na jezioro GardaNa wzgórzu, w cichym miejscu, ale…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Torri del Benaco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
GA- V001452. ekskluzywny apartament z pięknym widokiem na jezioro w deszczu Torri del Benaco…
$703,320
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом коплексе из…
$609,544
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
GA- V001372. Apartament z trzema sypialniami w kompleksie z basenem w Pesquiera del GardaPoł…
$287,189
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
GH- ZV00018. Willa z widokiem na jezioro dla rekonstrukcji.W panoramicznej dzielnicy mieszka…
$1,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00002 _ BdS5. Nowe mieszkanie z własnym ogrodem.W nowo wybudowanej rezydencji znajduje…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001289. ekskluzywny apartament w Peschiera del GardaPołożony w nowym obszarze wsi Pesqu…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w Magugnano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Magugnano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
GH- SB304-2. Apartament z widokiem na jezioroApartament na drugim piętrze budynku składające…
$468,880
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Willa 6 pokojów w Arqua Petrarca, Włochy
Willa 6 pokojów
Arqua Petrarca, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
OC-100517. Willa w mieście Arqua-Petrarca. weniceVilla koło Wenecji, można powiedzieć prawie…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bardolino, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bardolino, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
GH- ZV00024. Trzypokojowe mieszkanie rzut kamieniem od jeziora.W odnowionym starym dziedzińc…
$445,436
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Willa 24 pokoi w Canaro, Włochy
Willa 24 pokoi
Canaro, Włochy
Pokoje 24
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 20 944 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) - historyczna wenecka rezydencja w sercu PolskiJes…
$579,415
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Willa w Wenecja, Włochy
Willa
Wenecja, Włochy
Powierzchnia 1 300 m²
$3,55M
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Mieszkanie 4 pokoi w Vittorio Veneto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Vittorio Veneto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
GH- ZV00033. Willa z fantastycznym widokiem na jezioro.W wspaniałej lokalizacji w miejscowoś…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Castelnuovo del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Castelnuovo del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
GH- SV00099. Apartament z trzema sypialniami w Peschiera del Gardawinda, brama elektryczna, …
$574,378
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Willa 6 pokojów w Bardolino, Włochy
Willa 6 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
ABI- 1001G. Doskonała, elitarna willa nad jeziorem GardaLuksusowa willa nad jeziorem Garda. …
$2,93M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположенн…
$504,046
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Mieszkanie 3 pokoi w Jesolo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Jesolo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
IT- 080618. Kompleks na pierwszej linii z osobistą plażą w JesoloApartament na sprzeda? w 24…
$715,042
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
GH- SV00083. Odnowiony apartament z widokiem na jezioroW San Benedetto di Lugana, zaledwie 1…
$322,355
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
GH- SV00068. Apartament na pierwszej linii w budynku z prywatną plażąWewnątrz tego luksusowe…
$1,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001302. Nowe mieszkanie z trzema sypialniami na pierwszym piętrze w cenach w Pesquiera …
$386,826
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Mieszkanie w Asolo, Włochy
Mieszkanie
Asolo, Włochy
Powierzchnia 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Wyłącznie Apartamenty w Asolo (Treviso, Veneto) Mieszkań w jednym z n…
$210,810
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Willa 4 pokoi w Lazise, Włochy
Willa 4 pokoi
Lazise, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
ABI- 2003E. Piękna willa z basenem i widokiem na jezioro GardaW cichym miejscu, obok jeziora…
$1,64M
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Willa w Werona, Włochy
Willa
Werona, Włochy
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 2 200 m²
Liczba kondygnacji 3
VALPOLITELLA (Veneto) / / XVI wiek / / GENERALNY REGIONALNY PLACE 2200 KV M / / 12 Sypialnie…
$5,30M
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Typy nieruchomości w Wenecja Euganejska.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Wenecja Euganejska, Włochy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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