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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Peschiera del Garda, Włochy

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mieszkania
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36 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
GA- V001372. Apartament z trzema sypialniami w kompleksie z basenem w Pesquiera del GardaPoł…
$287,189
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00002 _ BdS5. Nowe mieszkanie z własnym ogrodem.W nowo wybudowanej rezydencji znajduje…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом коплексе из…
$609,544
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположенн…
$504,046
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001289. ekskluzywny apartament w Peschiera del GardaPołożony w nowym obszarze wsi Pesqu…
$527,490
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
GH- SV00083. Odnowiony apartament z widokiem na jezioroW San Benedetto di Lugana, zaledwie 1…
$322,355
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001302. Nowe mieszkanie z trzema sypialniami na pierwszym piętrze w cenach w Pesquiera …
$386,826
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
GH- SV00068. Apartament na pierwszej linii w budynku z prywatną plażąWewnątrz tego luksusowe…
$1,02M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00079. Piękny dom z tarasem i basenemW okolicy San Benedetto di Lugana, w dobrej okoli…
$398,548
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Szeregowiec 5 pokojów w San Benedetto di Lugana, Włochy
Szeregowiec 5 pokojów
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Characteristic lake house, renovated and unique in its kind, with direct view of the harbor …
$897,786
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$372,253
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Mieszkanie 2 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$317,510
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Willa 5 pokojów w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
This magnificent villa is spread over three levels, offering well-kept spaces and high-quali…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$908,735
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Mieszkanie 6 pokojów w Peschiera del Garda, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
As you cross the entrance to the flat, you are surrounded by the open space of the living ar…
$870,414
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
Only 2 minutes by foot from the lake and from the centre of Peschiera del Garda, we offer a …
$817,861
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$341,597
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Broglie, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Broglie, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
W Peschiera del Garda powstaje sześć nowych mieszkań. Każde mieszkanie będzie miało własny o…
$304,371
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$492,687
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Willa 13 pokojów w Bassana, Włochy
Willa 13 pokojów
Bassana, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Peschiera del Garda, Località Bassana, villa with building area for sale. The plot of land…
$1,20M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$930,632
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Willa 12 pokojów w Peschiera del Garda, Włochy
Willa 12 pokojów
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
San Benedetto di Lugana, w eleganckiej dzielnicy mieszkalnej niedaleko jeziora, oferujemy ek…
$760,928
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Mieszkanie 2 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$547,430
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