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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wenecja, Włochy

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mieszkania
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8 obiektów total found
Willa w Wenecja, Włochy
Willa
Wenecja, Włochy
Powierzchnia 1 300 m²
Niepowtarzalna rezydencja z krytym basenem, dużym parkiem i prywatnym stawem - luksusowa pos…
$3,55M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
The project involved the conservative restoration of the ancient Monastery of the Apparition…
$262,767
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Mieszkanie 2 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
The project involved the conservative restoration of the ancient Monastery of the Apparition…
$233,862
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Projekt obejmował konserwatywną renowację starożytnego klasztoru Objawienia, budynku o wielk…
$372,253
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Mieszkanie 4 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Klasztor Objawienia, budynek o wielkim znaczeniu historycznym dla wyspy i samej Wenecji. Bud…
$433,565
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Szeregowiec w Pellestrina, Włochy
Szeregowiec
Pellestrina, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Venice Lido znajduje się zaledwie kilka minut od Wenecji, jednego z najbardziej niesamowityc…
$1,68M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Pellestrina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
The project involved the conservative restoration of the ancient Monastery of the Apparition…
$476,265
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Mieszkanie 23 pokoi w Wenecja, Włochy
Mieszkanie 23 pokoi
Wenecja, Włochy
Sypialnie 23
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 160 m²
Na wyspie Murano, obok Campo San Bernardo, znajduje się elegancki hotel zbudowany na terenie…
$3,83M
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Parametry nieruchomości w Wenecja, Włochy

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Wenecji

Ile kosztuje metr kwadratowy nieruchomości na sprzedaż w Wenecji?

W centrum miasta – co najmniej 4100–4200 euro, poza centrum miasta – tysiąc euro mniej.

W których dzielnicach jest największe prawdopodobieństwo zakupu nieruchomości?

Jeśli chodzi o wyspiarską część miasta, najbardziej aktywna sprzedaż nieruchomości w Wenecji odbywa się w dzielnicach Dorsoduro, Santa Croce i Castello. Dorsoduro (w tym Giudecca) ma spokojną atmosferę, Castello – nietypową dla Wenecji obfitość zieleni, a w Santa Croce obfitość atrakcji łączy się z umiarkowaną liczbą turystów. Dzielnice San Marco i San Polo są mniej poszukiwane ze względu na wysokie ceny i tłumy turystów. Na stałym lądzie nieruchomości kupuje się w rejonie Mestre: w tej lokalizacji nieruchomości w Wenecji są najtańsze.

Czy istnieją jakieś specjalne warunki dla obcokrajowców przy zakupie nieruchomości w Wenecji?

Obywatele wszystkich innych krajów kupują mieszkania w Wenecji na takich samych warunkach jak Włosi, ale tylko wtedy, gdy w ich krajach obywatele włoscy są również uprawnieni do zakupu nieruchomości.
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