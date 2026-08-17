Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wenecja, Włochy

Jeśli chodzi o wyspiarską część miasta, najbardziej aktywna sprzedaż nieruchomości w Wenecji odbywa się w dzielnicach Dorsoduro, Santa Croce i Castello. Dorsoduro (w tym Giudecca) ma spokojną atmosferę, Castello – nietypową dla Wenecji obfitość zieleni, a w Santa Croce obfitość atrakcji łączy się z umiarkowaną liczbą turystów. Dzielnice San Marco i San Polo są mniej poszukiwane ze względu na wysokie ceny i tłumy turystów. Na stałym lądzie nieruchomości kupuje się w rejonie Mestre: w tej lokalizacji nieruchomości w Wenecji są najtańsze.