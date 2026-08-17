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Dzielnica mieszkaniowa Proche shouk hacarmel et jardin meir dans immeuble renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
;
11
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ID: 39828
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Tchernichovsky, 33

O kompleksie

Przeniesienie
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Chernichovsky Street - Nowoczesny budynek, odnowiony - Na trzecim piętrze fasada wystawiennicza - Apartament 3 pokoje, - Około 70 m2 + około 17 m2 słonecznych balkonów z przodu i z tyłu - Winda obsługująca pół piętra - Parking zarejestrowany w katastrze

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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$1,48M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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