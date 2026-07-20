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Dzielnica mieszkaniowa Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$3,936
;
7
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ID: 38279
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Jaffa, 110

O kompleksie

Przeniesienie
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W prestiżowej wieży JTower, jednej z najbardziej poszukiwanych rezydencji w Jerozolimie, odkryj w pełni odnowiony i umeblowany apartament, gdzie elegancja, komfort i wyjątkowa lokalizacja spotykają. Idealnie położony w samym sercu miasta, w pobliżu Mahane Yehuda Market, Ben Yehuda pieszych, tramwaju, sklepów i głównych centrów biznesowych, nieruchomość oferuje uprzywilejowany styl życia w dynamicznym i wyrafinowanym środowisku. Z jego 110 m2 doskonale urządzone, jego cztery pokoje, w tym trzy sypialnie, jego przyjemny balkon, jego prywatny parking, Mamad i jego winda w Szabat, ten apartament spełnia oczekiwania klientów szuka pod klucz zakwaterowania. Naturalna jasność, jakość mebli i wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy tworzą ciepłą i elegancką atmosferę, w której można po prostu umieścić swoje walizki. Adres ten jest preferowanym wyborem dla rodzin, młodych par, olimu, ale także dla dyplomatów, ambasady i pracowników konsulatu, lekarzy, naukowców, profesorów uniwersyteckich i międzynarodowych liderów biznesu, którzy chcą skorzystać z mieszkania premium w dobrze obsługiwanym obszarze centralnym. Ta rzadka nieruchomość stanowi wyjątkową okazję do korzystania z wyjątkowego środowiska życia w sercu Jerozolimy, w rezydencji uznanej za jej pozycję i strategiczne położenie.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$3,936
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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