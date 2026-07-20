Dzielnica mieszkaniowa Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

W prestiżowej wieży JTower, jednej z najbardziej poszukiwanych rezydencji w Jerozolimie, odkryj w pełni odnowiony i umeblowany apartament, gdzie elegancja, komfort i wyjątkowa lokalizacja spotykają. Idealnie położony w samym sercu miasta, w pobliżu Mahane Yehuda Market, Ben Yehuda pieszych, tramwaju, sklepów i głównych centrów biznesowych, nieruchomość oferuje uprzywilejowany styl życia w dynamicznym i wyrafinowanym środowisku. Z jego 110 m2 doskonale urządzone, jego cztery pokoje, w tym trzy sypialnie, jego przyjemny balkon, jego prywatny parking, Mamad i jego winda w Szabat, ten apartament spełnia oczekiwania klientów szuka pod klucz zakwaterowania. Naturalna jasność, jakość mebli i wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy tworzą ciepłą i elegancką atmosferę, w której można po prostu umieścić swoje walizki. Adres ten jest preferowanym wyborem dla rodzin, młodych par, olimu, ale także dla dyplomatów, ambasady i pracowników konsulatu, lekarzy, naukowców, profesorów uniwersyteckich i międzynarodowych liderów biznesu, którzy chcą skorzystać z mieszkania premium w dobrze obsługiwanym obszarze centralnym. Ta rzadka nieruchomość stanowi wyjątkową okazję do korzystania z wyjątkowego środowiska życia w sercu Jerozolimy, w rezydencji uznanej za jej pozycję i strategiczne położenie.