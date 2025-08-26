  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma

Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
26.08.2025
$1,24M
14.07.2025
$1,16M
;
6
ID: 26962
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Bardzo ładny projekt 5 budynku 6 piętro sklep z wyborem kilku apartamentów z 2 pokoi do penthouse. z miejscem snu bliskość transportu publicznego (tramwaj, słynny pociąg łączący Jerozolimę z lotniska Ben Gurion) Mahane yeouda i Saker Park.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,58M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,08M
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,00M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Izrael
od
$717,000
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerozolima, Izrael
od
$1,43M
To nowy projekt o Bait Vagan graniczący z Ramatem Sharetem. - W nowej fazie, będziesz cieszyć się doskonałą lokalizacją w samym sercu okolicy, optymalną topografię i połączenie między środowiskiem miejskim, zielone przestrzenie, parki w pobliżu i wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy. - Re…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Izrael
od
$726,000
Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Piękn…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,85M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Immobilier.co.il
