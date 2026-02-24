  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Aszkelon, Izrael
od
$545,490
20.02.2026
$545,490
16.03.2025
$488,766
24.02.2025
$490,158
4.02.2025
$482,154
26.12.2024
$483,894
;
6
Zostawić wniosek
ID: 23599
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa vente espace de bureaux guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Aszkelon, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$545,490
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$197,505
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,26M
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE DUPLEX 3 CZĘŚCI FLORENTYN 109 m2 + 63 m2 taras 2 sypialnie 1 łazienka, 2 toalety Dwupoziomowy apartament Ukończenie hip- end Parking Nowy budynek Ten wspaniały, południowo-zachodni duplex oferuje wyjątkowe środowisko życia z bezpośrednim dostępem do mieszkania z gór…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Nowy w sprzedaży wyłącznie W samym sercu miasta, cichej i uroczej ulicy blisko teatrów 12 Yosef Eliyahu Street Mieszkanie 111 m2, 1 piętro z windą Aby być całkowicie odnowione Potrójna ekspozycja (Wschód, Zachód i Południe) Otoczony zielenią
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się