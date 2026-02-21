  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$10,973
20.02.2026
$10,973
29.06.2025
$9,832
;
10
Zostawić wniosek
ID: 26565
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,11M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse magnifique
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bonne affaire calme dans un bel immeuble
Jerozolima, Izrael
od
$1,944
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,20M
Wspaniały apartament w samym sercu najpiękniejszej alei Tel Awiwu. Boulevard Nordau, na starej północy Projekt jakości podpisany wyłącznie przez RAYK Group 123 m2 powierzchni mieszkalnej Rzadko słoneczny taras o powierzchni 23 m2 idealny do otrzymania Prywatny taras dachowy o powierzchni 55 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Sublimowany dwa kawałki wysoki poziom z widokiem na morze Tylko na wizytę. taras basen itp... wierzchołek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Eilat, Izrael
od
$1,18M
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w budynku butikowym, Penthouse sprzedał twarz doliny. Budynek składa się z 2 poziomów, Penthouse, który znajduje się na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się