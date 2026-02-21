  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
20.02.2026
$1,38M
7.06.2025
$1,23M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 26307
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux
Aszkelon, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,23M
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Toit prive
Jerusalem, Izrael
od
$2,90M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Hamesila, w nowym i ekskluzywnym budynku butikowym (z eleganckim lobby, winda Shabbat i podziemny parking). Apartament 4 pokoje 93m2 plus balkon 9m2, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Na sprzedaż w Mekor Haim - na początku ulicy, Bardzo przestronne mieszkanie! Całkowicie odnowiony. 4 pokoje, 100 metrów kwadratowych Kuchnia i pokój dzienny o powierzchni około 50 m2 + balkon o powierzchni około 10 m2. Winda, parking i magazyn
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się