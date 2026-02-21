Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
20.02.2026
$2,16M
7.04.2025
$1,94M
;
8
ID: 25682
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament Nowy 4 Pokoje z tarasem - Blisko centrum Dizengoff Niedawno wybudowany apartament w uprzywilejowanej lokalizacji, kilka minut spacerem od plaży i tętniącego życiem centrum Tel Awiwu. • 4 pokoje, 92 m2 • Przestronny słoneczny taras o powierzchni 15 m2 • Salon z otwartą kuchnią • Apartament z łazienką • Bezpieczny pokój (Mamad) i inny pokój • Dodatkowa łazienka i toaleta dla gości • 3 piętro na 6 z windą • Parking prywatny Idealny do życia lub inwestowania! Cena: 6,900,000 Cena za m2: 63,302

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

