  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$1,19M
20.02.2026
$1,19M
27.02.2025
$1,07M
27.02.2025
$1,07M
12.02.2025
$1,07M
12.02.2025
$1,05M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 24984
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mieszkanie na sprzedaż w Ashdod "Residence Costa del sol" 4 pokoje "KING" z balkonem na morzu, przestronne, piwnica, klimatyzacja, parking... w najpiękniejszej rezydencji Ashdod z SPA, siłownia, basen, sauna....

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,85M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$460,845
Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$460,845
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Wspaniały ogród gruntowy o powierzchni 74 m2 z prywatnym ogrodem o powierzchni 60 m2 (katastre) Street Yona Anavi! Wyobraźcie sobie... niezależne wejście, wysokie sufity na wyjątkową przestrzeń życiową i ogród, w którym możecie zrelaksować się w całkowitej prywatności. Wszystkie zaledwie 20…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się