Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or

BZH RE / MAX Hadera prezentuje ekskluzywny apartament 5-pokojowy w nowym, wysoce poszukiwanym Neve Or sąsiedztwo w Or Akiva. Ten nowy słoneczny apartament o powierzchni około 110 m2 na 5 piętrze na 9, składa się z: - przyjemną przestrzeń życiową, - taras o powierzchni około 14 m2, - 4 sypialnie, w tym apartament i bezpieczny pokój, - 2 łazienki, - 2 miejsca parkingowe, - piękny hol i przestrzeń Gymboree w budynku. Mieszkanie znajduje się zaledwie kilka minut od ostatniego O 'Park de Or Akiva Park. Blisko autostrad 2 i 4, 10 minut samochodem od Hadera i Cezarei. Niesamowita jakość życia do osiedlenia się z rodziną! Dostępność od 3 do 6 miesięcy. Beezrate Hashem, Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h!