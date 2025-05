Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a ramat gan

Nowy na rynku! Piękne mieszkanie w nowym i wysokiej jakości projekcie w sercu Ramat Gan. Dlaczego to mieszkanie jest takie wyjątkowe? • 76 m2 doskonale ułożone • Duży taras 12,5 m2 - idealny na śniadania! • Wysokie piętro - widok panoramiczny na miasto • Fasada z widokiem na Haroeh Street - naturalne światło i mnóstwo powietrza • Parking z windą Dlaczego miałbyś być zainteresowany? - Nowy budynek - dostarczony mniej niż rok temu - Centralna lokalizacja i wyszukiwanie - Młode i dynamiczne sąsiedztwo - idealne dla młodych rodzin lub inwestorów - Ostrożnie projektować i wysokiej jakości konstrukcja To jest twoja szansa, aby przenieść się do nowego i zaprojektowanego mieszkania w pierwszej klasie lokalizacji! Szukasz inwestycji w nieruchomości? Jest to dokładnie mieszkanie, którego potrzebujesz - silny popyt na wynajem w okolicy obiecuje doskonałą wydajność! Nie przegap tej okazji! Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować wizytę i zobacz na własne oczy ogromny potencjał tego mieszkania