Nowe mieszkania w Givat Shmuel, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$806,949
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. 50 m2 + 15 m2 taras Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format d…
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$852,798
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format dla szybko obrotowyc…
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,14M
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format dla szybko obrotowyc…
