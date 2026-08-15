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Mieszkania na sprzedaż w Herzliya, Izrael

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13 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Nr referencyjny NHR 102-2 Jest to nowy, 6-piętrowy budynek Bauhaus z pięknym lobby i podziem…
$963,300
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Mieszkanie 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Numer referencyjny NHR 105- 4 Wspaniały apartament w Herzliya Jest to budynek na dziewiętnas…
$1,51M
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Mieszkanie 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
4 pokojowe mieszkanie w pobliżu Reichman University. Miklat w budynku. Położony w bardzo ład…
$943,020
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Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Dokumenty: HR 139 Herzliya Na przystani, wyjątkowe położenie 2 pokoje o powierzchni 45 m2 + …
$1,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Dokumenty: HR 133 District: Herzliya Pituah, 1st sealine 2 sztuki Powierzchnia 58 m2 Twarzą …
$1,35M
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Mieszkanie 1 pokój w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Herzliya, Izrael
Pokoje 1
Powierzchnia 1 250 m²
Dokumenty: HR 134 Okręg: Herzlia Pituah Dobra okazja, żeby nie spudłować! Duża działka na sp…
$9,06M
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TekceTekce
Mieszkanie 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 118 m²
Piękne 5-pokojowe mieszkanie znajduje się w centrum Herzliya. Blisko wszystkich udogodnień. …
$1,35M
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Mieszkanie 3 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
MAGNIFICENT 3 ROOM W BUDOWANIU W BASEL TEL AVIV WYSOKIE USŁUGI STANDARDOWE; DOSTAWA ZA 10 MI…
$1,63M
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Mieszkanie 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Odniesienie: HR 104 Okręg: Herzliya Pituah na linii frontu morza w pięknej rezydencji Piękne…
$2,54M
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Mieszkanie 3 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
W nowym budynku, bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 85m2 Składa się z 3 pokoi, 2 sypialni…
$1,69M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 99 m²
Ten wyjątkowy apartament nad morzem znajduje się w Herzliya Pituach, zaledwie 200 metrów od …
$2,53M
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Mieszkanie 1 pokój w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Herzliya, Izrael
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78M
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Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
$987,447
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