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Mieszkania na sprzedaż w Netanya, Izrael

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penthouse’y
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122 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Budynek w budowie - Centrum miasta Netanya 10 minut spacerem od Kikar i morza. Od 3 do 4 pok…
$699,300
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 129 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,41M
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Mieszkanie 6 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Luksusowy apartament na sprzedaż w Netanya na linii frontu centrum miasta! Apartament z pryw…
$3,46M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$1,00M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,19M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Mieszkanie na sprzedaż w Netanya! W Naf Hataylet, dzielnicy Nat600, mieszkanie 130 m2, bardz…
$1,29M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 147 m²
Specjalny inwestor. 4 pokoje - 147 m2 całkowicie odnowione. 2 łazienki. Bardzo blisko morza …
$899,100
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$1,05M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 148 m²
Doskonałość na żywo w Netanya! Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia naszego wyjątkowego pro…
$2,02M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanja, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanja, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 138 m²
YR Yamim - budynek stojący w pobliżu morza i centrum handlowego. 4 pokoje - 138m2 + 12 m2 ba…
$1,38M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 129 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,24M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Doskonała sprawa! Duże 5 pokoi z tarasem 25 m2. Widok na morze. 3 łazienki + 3 toalety. Piwn…
$1,55M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanja, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanja, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
RUE REZNIK - FACE PARK Ostatni 4 budynek pokoju - 120 m2 z balkonem 12 m2 Duża piwnica + 2 m…
$982,350
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,14M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 148 m²
Doskonałość na żywo w Netanya! Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia naszego wyjątkowego pro…
$2,22M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Ostatni budynek - 4 pokoje 107 m2 + balkon. Otwarty widok. Blisko do udogodnień i centrum ha…
$815,850
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$955,710
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,50M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 129 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,25M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Mieszkanie na sprzedaż w Netanya! W Naf Hataylet, dzielnicy Nat600, mieszkanie 130 m2, bardz…
$1,43M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 161 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$2,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 124 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,08M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,29M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 155 m²
Bardzo dobra lokalizacja. Piękny apartament mini biznes z 5 sztuk z bardzo dużym salonem. Ła…
$1,08M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$1,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 84 m²
Numer referencyjny: NT 216 Okręgowy Park Hayam. Wysoki projekt z luksusowym lobby 4 windy Pa…
$1,01M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
• Mieszkanie sprzedawane umeblowane i w pełni wyposażone • Mamad (sejf) • Słoneczny podgrzew…
$762,570
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Penthouse 6 pokojów w Netanja, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 186 m²
Dream penthouse na sprzedaż w Netanya, z widokiem na Ir Yamim i rezerwat przyrody, z niezakł…
$2,29M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Apartament o powierzchni 140 m2 z tarasem o powierzchni 120 m2. Winda, parking wliczone. Mie…
$1,17M
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Parametry nieruchomości w Netanya, Izrael

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