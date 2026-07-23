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Mieszkania na sprzedaż w Safed, Izrael

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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Safed, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Safed, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Wyjątkowy adres w sercu biblijnej ziemi Mieszkanie tutaj to nie tylko wybór mieszkania...? T…
$583,840
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Mieszkanie 5 pokojów w Safed, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Safed, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 126 m²
Wyjątkowy adres w sercu biblijnej ziemi Mieszkanie tutaj to nie tylko wybór mieszkania...? T…
$606,800
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Mieszkanie 3 pokoi w Safed, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Safed, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Wyjątkowy adres w sercu biblijnej ziemi Mieszkanie tutaj to nie tylko wybór mieszkania...? T…
$519,880
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