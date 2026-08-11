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Mieszkania na sprzedaż w Hajfa (dystrykt), Izrael

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Hadera
47
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17
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69 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
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Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/9
Przestronne mieszkanie z 4 sypialniami w HaderaOferujemy jasny i przestronny apartament pod …
$700,000
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Penthouse 5 pokojów w Hadera, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
BZH Odkryj ten naprawdę prestiżowy apartament, idealnie położony tuż za centrum miasta, w je…
$1,09M
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Mieszkanie 2 pokoi w Hajfa, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Hajfa, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
HAIFA • Od 1 195 000 €(326,034), w pełni umeblowane • Już wynajęte i zarządzane przez 24 / 7…
$399,130
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
- Okazja, której nie można przegapić w Haderze! ✨W tej cenie trudno jest znaleźć apartament …
$731,460
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 129 m²
RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Park w Hadera, wspania…
$818,300
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$354,040
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$337,006
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne…
$701,400
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 113 m²
BZH Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! W Hadera, w poszukiwaniu dzielnicy Ein Hayam, w rama…
$781,560
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
HADERA Nowa generacja rezydencji Nowy nowoczesny obszar mieszkalny w samym sercu Hadery, m…
$831,660
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje 5-pokojowy dwupoziomowy apartament w Olga de Hadera nad morze…
$664,660
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$380,760
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
BZH Nowa wyłączność francuskojęzycznego departamentu RE / MAX Hadera: apartament jak nowe 4 …
$698,060
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 92 m²
Odniesienie: HD 108 Piękny dwubudynkowy projekt w nowej dzielnicy Hadera Klub wiejski jest w…
$911,820
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 113 m²
BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiż…
$751,500
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim…
$898,460
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
Doskonała sprawa! W centrum Hadery - nowoczesny budynek dostarczony w 2021 roku. 4 pokoje, 1…
$728,120
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Mieszkanie 3 pokoi w Hajfa, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hajfa, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Inwestowanie w Izrael od 1.290.000 Szukasz dostępnych, efektywnych pod względem kosztów i be…
$430,860
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$374,080
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$380,760
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$387,440
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Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
HADERA Nowa generacja rezydencji Nowy nowoczesny obszar mieszkalny w samym sercu Hadery, m…
$664,660
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$343,686
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Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 104 m²
W projekcie znanego promotora AURA. Aura, właściciel wielu mieszkań w mieście Hadera. Wszyst…
$784,900
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Nowy na sprzedaż wyłącznie w RE / MAX Hadera w dzielnicy Ein Hayam, z niesamowitym widokiem …
$931,860
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Witamy w Ein Hayam, nowej dzielnicy położonej na skraju wspaniałej rezerwatu przyrody Hadera…
$884,705
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Bardzo ładny apartament z 4 pokojami w dzielnicy "Le Park". Widok na park. Ta nowa okolica m…
$686,771
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$340,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
BZH ✨ Nowy program w ekskluzywnej dzielnicy Weizman Hadera! Są klasyczne projekty... i są t…
$701,400
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 106 m²
Odniesienie: HD 108 Piękny dwubudynkowy projekt w nowej dzielnicy Hadera Klub wiejski jest w…
$941,880
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Typy nieruchomości w Hajfa (dystrykt).

penthouse’y

Parametry nieruchomości w Hajfa (dystrykt), Izrael

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