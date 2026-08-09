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Mieszkania na sprzedaż w Bat Jam, Izrael

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penthouse’y
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136 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Numer referencyjny: BY 239 Okręg: Centrum, Ramat Hanassi, w pobliżu sklepów, transportu publ…
$652,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Numer referencyjny: BY 231 District: Centrum, w pobliżu morza, sklepów i nowej tramwaju Budy…
$666,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Ulica Anilewicza - Bat Yam Cena: 2 050 000 Najlepsza cena za nowe mieszkanie właśnie dostar…
$682,650
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Pre VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES Commer…
$772,560
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż w Bat Yam, w luksusowych wieżach projektu Yam, zaledwie 50 metrów od morza, kilk…
$866,711
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 97 m²
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się …
$982,350
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 91 m²
Numer referencyjny: BY 186 Projekt Tama 38 Lokalizacja: W doskonałej lokalizacji, cichej i r…
$785,880
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Penthouse 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 197 m²
W nowoczesnej wieży z widokiem na morze. Penthouse 5 pokoi 165 m2 + 31.5 m2 taras. Wysoko po…
$2,50M
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Mieszkanie 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 123 m²
Numer referencyjny: BY 234 Nowy projekt Bat Yam Okręg: Hayam Park, 5 minut od plaży 18 piętr…
$1,28M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 88 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$1,13M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
BAT YAM - W idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży i popularnej promenady miasta! P…
$548,817
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 97 m²
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt Ha…
$1,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 88 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$1,17M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 12/20
Przestronne i nowoczesne mieszkanie na sprzedaż w jednym z najbardziej popularnych obszarów …
$1,000,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Numer referencyjny: BY 202 Na sprzedaż w tama 38 projekt na Bat Yam, w pobliżu centrum i mor…
$694,638
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Mieszkanie 2 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszk…
$616,050
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Penthouse 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 157 m²
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt Ha…
$2,73M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Na sprzedaż - Ostatnie mieszkanie, Bat Yam Rzadka okazja do życia w pokoju w sercu Bat Yam, …
$732,267
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Mieszkanie 2 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$804,528
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Mieszkanie 2 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$818,847
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Mieszkanie 2 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się …
$616,050
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Mieszkanie 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
W najlepszej lokalizacji Bat Yam, zaledwie 7 minut od Tel Awiwu, 200 metrów od tramwaju i 50…
$1,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 97 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$1,33M
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Penthouse 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się …
$1,65M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 87 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Numer referencyjny: BY 235 Projekt 9 Okręg: Centrum, tramwaj w dół budynku Piękny widok na m…
$815,850
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
GENERALNE - BAT YAM Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter To…
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
DLA SPRZEDAŻY - RIVIERA PROJEKT BEN GURION, BAT YAM - PEŁNA GWARANCJA WIDOWSKA MORZA DO ŻYCI…
$1,46M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
Numer referencyjny: BY 237 District: centrum miasta, 5 minut od morza, centrów handlowych i …
$1,03M
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Parametry nieruchomości w Bat Jam, Izrael

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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