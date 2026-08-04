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Mieszkania na sprzedaż w Mate Yehuda Regional Council, Izrael

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18 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 151 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,81M
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Penthouse 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$3,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,02M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$951,200
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Mieszkanie 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 128 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,50M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,36M
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Mieszkanie 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 139 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,74M
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Mieszkanie 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 128 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,51M
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Mieszkanie 2 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiryat Yovel, t…
$869,200
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Mieszkanie 4 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 131 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,54M
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Mieszkanie 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 108 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,40M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 118 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiryat Yovel, t…
$1,46M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,55M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 103 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,34M
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Mieszkanie 2 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$900,032
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Mieszkanie 2 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$908,560
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Mieszkanie 2 pokoi w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$842,960
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Mieszkanie 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 128 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$1,55M
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Parametry nieruchomości w Mate Yehuda Regional Council, Izrael

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