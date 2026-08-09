Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Hadera, Izrael

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
48 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
TOP TOP
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/9
Przestronne mieszkanie z 4 sypialniami w HaderaOferujemy jasny i przestronny apartament pod …
$700,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Isrealty
Języki komunikacji
English, Русский, עִברִית
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 129 m²
RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Park w Hadera, wspania…
$815,850
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim…
$895,770
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
BZH W samym sercu centrum miasta Hadera, wspaniały i rzadki produkt! Blisko wszystkich udogo…
$662,670
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 113 m²
BZH Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! W Hadera, w poszukiwaniu dzielnicy Ein Hayam, w rama…
$779,220
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 124 m²
BZH Chcesz być właścicielem Izraela w 2026? RE / MAX Hadera oferuje nowy projekt tylko Waow…
$862,470
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
HADERA Nowa generacja rezydencji Nowy nowoczesny obszar mieszkalny w samym sercu Hadery, m…
$479,520
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 104 m²
W projekcie znanego promotora AURA. Aura, właściciel wielu mieszkań w mieście Hadera. Wszyst…
$782,550
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 115 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie wspaniały apartament rodzinny w głównej alei, któr…
$869,710
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Hadera, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 178 m²
Dokumenty: HD 109 Piękny apartament Dziewięć sponsorów 5 sztuk 178 m2 + 96 m2 taras Możliwoś…
$2,16M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
BZH Czy marzysz o unikalnym, wspaniałym, wyrafinowanym mieszkaniu z dużym tarasem jako bonus…
$1,01M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 92 m²
Odniesienie: HD 108 Piękny dwubudynkowy projekt w nowej dzielnicy Hadera Klub wiejski jest w…
$909,090
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
- Okazja, której nie można przegapić w Haderze! ✨W tej cenie trudno jest znaleźć apartament …
$729,270
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
Doskonała sprawa! W centrum Hadery - nowoczesny budynek dostarczony w 2021 roku. 4 pokoje, 1…
$725,940
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
BZH Nowa wyłączność francuskojęzycznego departamentu RE / MAX Hadera: apartament jak nowe 4 …
$695,970
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ost…
$806,731
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż - Dobry wyjątek w Hadera Poddaj się wyjątkowemu środowisku życia w tym wyjątkow…
$920,693
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
B "H ? Nowa wyłączność!? Szukasz nowego 3-pokojowego apartamentu z tarasem z panoramicznym…
$682,650
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
HADERA Nowa generacja rezydencji Nowy nowoczesny obszar mieszkalny w samym sercu Hadery, m…
$662,670
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
BZH ✨ Nowy program w ekskluzywnej dzielnicy Weizman Hadera! Są klasyczne projekty... i są t…
$699,300
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 145 m²
Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy 4-pokojowy apartament w sa…
$762,570
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 113 m²
BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiż…
$749,250
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Odniesienie HD 107 Okręg Ein ayam Wysoka stojąca wieża Dostawa wieży: Sala sportowa, sala ur…
$905,760
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie w dzielnicy Givat Olga, piękny dwupoziomowy apartam…
$854,715
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Hadera, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Niesamowity penthouse! BZH W samym sercu centrum miasta, w pobliżu udogodnień, sklepów i sp…
$1,12M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie w dzielnicy Givat Olga, piękny 3.5 pokój dwupoziomo…
$899,100
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
BZH RE / MAX Hadera oferuje ekskluzywne 5 nowoczesnych pokoi w poszukiwanej dzielnicy religi…
$680,773
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w kategorii "COLLECTION" uni…
$1,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Kiedy najpiękniejsze mieszkanie znajduje się w najbardziej prestiżowej rezydencji, jest to p…
$825,840
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
B "H ? Nowa wyłączność!? Na sprzedaż: Doskonały odnowiony 5-pokojowy apartament z balkony-…
$862,470
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Hadera, Izrael

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się