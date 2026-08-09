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Mieszkania na sprzedaż w Jerozolima, Izrael

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penthouse’y
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242 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
W spokojnym i mieszkalnym środowisku, odkryj ten wspaniały ogród parter całkowicie gustownie…
$3,56M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Jasny apartament z 2 tarasami i parkingiem - Jerozolima Położony w jednej z najprzyjemniejsz…
$1,16M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 103 m²
Ten 4-pokojowy apartament znajduje się na 4 piętrze nowo wybudowanego i doskonale utrzymaneg…
$1,47M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzedaż - Rue Rabbi Hisda 58 metrów kwadratowych w katastrze. Wydanie mieszka…
$1,20M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Szukasz mieszkania z wyjątkowym wykończeniem, oferującego duże przestrzenie, prywatność i ma…
$2,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿w Jerozolimie, na ulicy poszukiwanej w dzielnicy Har Homa. Lokalizacj…
$929,070
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 90m2 z ogrodem o powierzchni 80m2 położone na skrzyżowan…
$1,63M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu promenady parku HaMesila, który prowadzi bezpo…
$949,050
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 133 m²
Nowy 5-pokojowy apartament o powierzchni 133m2 z 22m2 tarasem na 14. i 18. piętrze w Kiryat …
$1,30M
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Penthouse 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 133 m²
Nowy projekt Ramat Sharet Jerozolima, granica Bet Hagan Składa się z 2 budynków 19 pięter i…
$4,00M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 94 m²
4 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery …
$1,03M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
W poszukiwanej dzielnicy David HaReuveni w Jerozolimie, w sercu wysokiej jakości środowiska …
$1,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż - 2. piętro bez windy (36 kroków) Mały kamienny budynek w Jerozolimie - tylko 6 …
$935,688
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Blisko sklepów i tramwaju, winda, mamad, 62 m2, zadaszony parking. 2650000 Ch
$882,450
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Mieszkanie 2 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Numer referencyjny: JR 108 Nowy projekt 5 piętrowych budynków, 8 pięter każdy Okręg: Mordot …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
W sercu centrum Jerozolimy, w ulicy dla pieszych prostopadle do ulicy Ben Yehuda i Shamai, B…
$524,825
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż w dzielnicy Gila, Apartament 4 pokoje, 90 m2, 4 piętro z windą, apartament jest …
$776,741
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 95 m²
Rzadka okazja w Baka Dereh Bethlehem Street - kup 3 pokojowe mieszkanie i uzyskać przestronn…
$929,690
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 89 m²
Baka, dereh beit Lehem 49, powyżej autentycznego domu, 2. piętro bez windy, 4 pokoje (mamad)…
$1,09M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 166 m²
Apartament 5 pokoi - 166m2 - Givat Shaoul Jerozolima Balkon 12 m2 - (soucca 4m2), piąte pięt…
$1,86M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Przestronne 3 pokojowe mieszkanie, nowy wykonawca, zakwaterowanie w ciągu około 3 miesięcy. …
$959,680
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 123 m²
✨ Położony na 15 piętrze na 24, z wyjątkowym widokiem panoramicznym. ? Powierzchnia apartame…
$1,62M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 167 m²
5- pokój penthouse 167m2 z tarasem 44m2, 17 Bayit Vegan Jerozolima Wyłącznie wspaniały penth…
$2,04M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Ha…
$1,38M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 94 m²
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum h…
$1,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Dzielnica Rehavia, centralne miejsce. 4 pokoje 100 metrów kwadratowych, apartament z dużym p…
$1,95M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
W centrum HaNevi 'im. Idealny budynek butikowy dla inwestycji (wynajęte 10 000 szekli) lub m…
$1,12M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 146 m²
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojek…
$1,50M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 100 m²
For sale Jerusalem, har-homa Shlav beth, rue Harav Moshe Halfon Hacohen, close to all ameni…
$914,695
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Mieszkanie 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 133 m²
W Jerozolimie naprawdę prestiżowe towary są rzadkie. Widziałeś mieszkania zbyt ciemne, zbyt …
$2,97M
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Parametry nieruchomości w Jerozolima, Izrael

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