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Mieszkania na sprzedaż w Tel-Awiw, Izrael

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Tel Aviv
699
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682 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
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Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/8
Tree Haganah, Neve Barbour, Kfar Shalem Maarav, Tel AvivTyp: Apartament• Pokój: 3• Piętro: 6…
$800,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w samym serc…
$1,67M
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Mieszkanie 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Rzadki apartament na sprzedaż w Tel- Awiwie, w dzielnicy Kikar Hamedina. Nowy sklep. 4 piętr…
$3,43M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 74 m²
Cena spada! Na 25, rue Bnei Moshe, w pobliżu Yehuda Maccabi, wspaniały apartament na sprzeda…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Bazylei i Kikar Hamedina. Dobrz…
$1,43M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
DLA SPRZEDAŻY - NOWY TZEDEK / FLORENTYN Piękny apartament w nowym budynku, idealnie położon…
$1,83M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Do sprzedaży wyłącznej W dzielnicy mieszkalnej i zielonej Bavli 5 Zohar Street Na czwartym …
$1,63M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
DLA SPRZEDAŻY - Stara północ - 82 m2 - 3 kawałki - 3 piętro z windą - Balkon: 8 m2 - potrój…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 94 m²
Rzadki apartament dwupoziomowy w nowoczesnym budynku dostarczonym w 2023 roku, idealnie usyt…
$1,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿w Tel- Awiwie, w pobli ¿u Bofrachehov i morza! Ostatni budynek 3. pię…
$882,450
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Numer referencyjny: TL 2644 Okręg: w samym sercu Nahalat Benjamin, w jednej z najpiękniejszy…
$2,41M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 96 m²
Sprawa do wzięcia! Nowoczesny budynek w impasie przy ulicy Mazeh. 4 pokoje nowoczesne, jasne…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Idealny jako pierwszy zakup / wakacyjny apartament / foot-to- ziemi. Piękne 3 pokoje odnowio…
$1,18M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Ziemny ogród na sprzedaż w Tel Awiwie, w cichej ulicy w pobliżu Shuk Levinsky i Rothschild B…
$949,050
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 125 m²
Numer referencyjny: TL 2632 District: 2nd sealine, Ben Yehuda / Bobrachov, zaledwie kilka kr…
$4,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Numer referencyjny: TL 2692 Okręg: Dizengoff, cichy i zielony Budowa ostatniego sklepu Tylko…
$2,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
W cichej ulicy blisko morza, odnowiony budynek z windą, przyjemne wejście z digicode. 3 orie…
$1,50M
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Mieszkanie 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 137 m²
Penthouse Duplex na sprzedaż w Tel Awiwie, w pobliżu Bofrachehov i morza. Nowy budynek. 5 i …
$3,50M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Reference TL 2437 Blisko Rotschild Penthouse 4 sztuki 135 m2 + 85 m2 tarasu parterowego z da…
$3,96M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Numer referencyjny: TL 2637 District: Centrum miasta, 6 minut spacerem od plaży, w bardzo ci…
$1,57M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Na wyłączną sprzedaż, W cichej i poszukiwanej ulicy w centrum 13, Ester Hamalka Street W taj…
$2,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 172 m²
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE DUPLEX 3 CZĘŚCI FLORENTYN 109 m2 + 63 m2 taras 2 sypialnie 1 łazie…
$2,40M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
wyłączna sprzedaż, W sercu starej północy, w cichej i centralnej ulicy 3 Shimshon HaGibor St…
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Do sprzedaży wyłącznie, 10 Oliphant Street W cichej i bukollicznej okolicy centrum miasta P…
$1,33M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Idealna stopa do ziemi! Beautiful 3 pokoje znajduje się w dzielnicy Boufrachehov w małej uli…
$1,46M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
3-pokojowe mieszkanie (w tym bezpieczny pokój - Mamad), znajduje się na 1 piętrze nowoczesne…
$1,78M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. K…
$1,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Nowy na sprzedaż wyłącznie! 23 Ahavat Zion Street Cicha i prestiżowa ulica, blisko Kikar Ham…
$1,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Nowy w sprzedaży wyłącznie 9 Shmaryahu Levin Street Cichy i poszukiwany ulicy w alejach Pla…
$965,700
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Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
?? Baza cenna - możliwość zajęcia! Położony na ulicy Ben Yehuda, między Frishman i Bofrache…
$899,700
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Typy nieruchomości w Tel-Awiw.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Tel-Awiw, Izrael

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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