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Mieszkania na sprzedaż w Beit Shemesh, Izrael

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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Beit Shemesh, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Beit Shemesh, Izrael
Pokoje 4
Nowy projekt w Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony ob…
$878,800
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Mieszkanie 3 pokoi w Beit Shemesh, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Beit Shemesh, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Nowy projekt w Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony ob…
$743,600
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Shemesh, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Shemesh, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 123 m²
Nowy projekt Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony obok…
$1,01M
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