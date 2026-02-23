Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Ubud District, Indonezja

Ubud
95
10 obiektów total found
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Bliźniaczki to nowoczesna willa z basenem nieskończoności i panoramicznym widokiem na
$390,000
Willa 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu
$255,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu
$133,500
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 156 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu
$362,665
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Bliźniaczki to przestronna willa z trzema sypialniami z panoramicznym widokiem na dżun
$450,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat
$195,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat
$399,000
Willa 2 pokoi w Ubud District, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud District, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu
$215,000
Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro
$268,200
Willa 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Single-storey villa with a swimming pool, Ubud, Bali, Indonesia We offer a villa with a swi
$268,897
Typy nieruchomości w Ubud District.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Ubud District, Indonezja

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
