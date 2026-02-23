Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Ubud District
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Ubud District, Indonezja

Ubud
95
11 obiektów total found
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$133,500
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 156 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$362,665
Otium DevelopmentOtium Development
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 236 m²
Ultramodernistyczny kompleks w centrum tradycyjnego UBUD, który zajmuje obszar 3 hektarów. W…
$478,787
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 117 m²
Kompleks składa się z 10 willi położonych wśród malowniczych tarasów ryżowych od centrum Ubo…
$276,040
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 85 m²
Zanurz się w świat luksusu i innowacji dzięki wyjątkowym willom zlokalizowanym na terenie ko…
$228,447
Szeregowiec w Ubud, Indonezja
Szeregowiec
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 53 m²
Wyjątkowe kamienice z widokiem na tropikalną dżunglę, położone w rejonie Ubud, oferują połąc…
$158,914
Willa 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Single-storey villa with a swimming pool, Ubud, Bali, Indonesia We offer a villa with a swi…
$268,897
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 96 m²
Luksusowa jedna kreska z widokiem na pól dżungli i ryżu, a także pulę krajobrazową Wprowadź…
$312,174
