Domy z basenem na sprzedaż w Ubud District, Indonezja

Ubud
95
24 obiekty total found
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Bliźniaczki to nowoczesna willa z basenem nieskończoności i panoramicznym widokiem na …
$390,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,000
Willa 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$255,000
Otium DevelopmentOtium Development
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$133,500
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 156 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$362,665
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Bliźniaczki to przestronna willa z trzema sypialniami z panoramicznym widokiem na dżun…
$450,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Willa 2 pokoi w Peliatan, Indonezja
Willa 2 pokoi
Peliatan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/1
Doświadcz spokoju Ubud, centrum kultury Bali, w tej wspaniałej nowej willi budowlanej. Położ…
$149,120
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Willa 2 pokoi w Ubud District, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud District, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$215,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 236 m²
Ultramodernistyczny kompleks w centrum tradycyjnego UBUD, który zajmuje obszar 3 hektarów. W…
$478,787
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 56 m²
Kompleks oferuje 29 stylowych willi z 1 i 2 sypialniami, z obszarem od 56 do 131 M ², stworz…
$123,914
Szeregowiec w Ubud, Indonezja
Szeregowiec
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 100 m²
Kompleks na Bali jest ucieleśnieniem unikalnego zjednoczenia mistycyzmu i nowoczesnych trend…
$190,373
Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 117 m²
Kompleks składa się z 10 willi położonych wśród malowniczych tarasów ryżowych od centrum Ubo…
$276,040
Szeregowiec w Ubud, Indonezja
Szeregowiec
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 100 m²
Witamy w wyjątkowym kompleksie, który stał się prawdziwą atrakcją dla utalentowanych i odnos…
$375,986
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 80 m²
Wyjątkowa inwestycja willi premium w oszałamiającej lokalizacji Ubud, oferująca pięć luksuso…
$228,447
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 100 m²
Obejrzyj wille w okolicy Ubud.Twórz pasywny dochód w wysokości od 2700 do 5400 USD miesięczn…
$201,361
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 150 m²
Kompleks willi to idealny wybór na komfortowy i romantyczny pobyt na Bali.Nasze wille, łączą…
$333,153
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 40 m²
Inwestycja składa się ze 110 willi położonych wśród natury tropikalnej dżungli. 4,1 hektara …
$138,021
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 85 m²
Zanurz się w świat luksusu i innowacji dzięki wyjątkowym willom zlokalizowanym na terenie ko…
$228,447
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 65 m²
Zapraszamy do zanurzenia się w wyjątkowej atmosferze ekskluzywnego kompleksu willi położonyc…
$152,299
Szeregowiec w Ubud, Indonezja
Szeregowiec
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 53 m²
Wyjątkowe kamienice z widokiem na tropikalną dżunglę, położone w rejonie Ubud, oferują połąc…
$158,914
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 96 m²
Luksusowa jedna kreska z widokiem na pól dżungli i ryżu, a także pulę krajobrazową Wprowadź…
$312,174
