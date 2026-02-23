Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Ubud District
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Ubud District, Indonezja

Ubud
95
151 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Peliatan, Indonezja
TOP TOP
Willa 2 pokoi
Peliatan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/1
1- Sypialnia Villa - Jungle Temple VillaPrzestronne 1-Sypialnia Villa z prywatnym basenem 12…
$145,900
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Harmonia architektury, natury i absolutnej samotności w Ubudzie. Butikowy kompleks Serenity …
$285,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 1 pokój w Peliatan, Indonezja
Dom 1 pokój
Peliatan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/1
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Ubud, Bali, Indonezja. Ten oszałamiający dom jes…
$122,221
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Otium DevelopmentOtium Development
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Harmonia nietkniętej natury w sercu Ubuda. Forma przez DOMA są dwupoziomowe wille wypoczynko…
$120,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 331 m²
Położony w Ubud, kulturalne serce Bali, ta willa z dwoma sypialniami łączy nowoczesny komfor…
$265,000
Zostaw prośbę
Willa w Singakerta, Indonezja
Willa
Singakerta, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Villa Savera mieści się w bujnych i spokojnych krajobrazach Ubudu, dzięki czemu wnosi wyrafi…
$295,477
Zostaw prośbę
Willa w Singakerta, Indonezja
Willa
Singakerta, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Villa Savera mieści się w bujnych i spokojnych krajobrazach Ubudu, dzięki czemu wnosi wyrafi…
$405,723
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Bali. REALESTATE.HAPPY🌏 🇮🇩ELITE VILLA kompleks typu kaskadowego w Ubudzie od dewelopera pod …
$350,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być określone w dniu aplikacji!!Bali…
$127,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
Wniosek wyłączny🚨Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być określone w dni…
$603,879
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Bliźniaczki to nowoczesna willa z basenem nieskończoności i panoramicznym widokiem na …
$390,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 1
Jest to nowoczesna willa z trzema sypialniami z dużą działką i ziemią na widok, tak, że magi…
$349,200
Zostaw prośbę
Willa w Singakerta, Indonezja
Willa
Singakerta, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Villa Savera mieści się w bujnych i spokojnych krajobrazach Ubudu, dzięki czemu wnosi wyrafi…
$295,477
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Wniosek wyłączny🚨Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być określone w dni…
$763,394
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Bali. REALESTATE.HAPPY🌏 🇮🇩ELITE VILLA kompleks typu kaskadowego w Ubudzie od dewelopera pod …
$390,001
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Villa Forestia w Ubud oferuje nowoczesny tropikalny rekolekcje w otoczeniu bujnej zieleni, p…
$280,000
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Elegancka Dwusypialnia Tembaga Luxe Villa w Ubud oferuje atrakcyjną, pod klucz możliwość inw…
$280,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Peliatan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Peliatan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 2
✨ Gotowa VILLA MIRA — Twój dom w sercu Ubud ✨ Unikalna willa z 2 sypialniami, basenem i p…
$580,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
RESIDE BALI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Willa w Penestanan, Indonezja
Willa
Penestanan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Kupowanie nieruchomości na Bali oznacza znalezienie równowagi między stylem życia a inwestyc…
$450,000
Zostaw prośbę
Willa w Singakerta, Indonezja
Willa
Singakerta, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Villa Savera mieści się w bujnych i spokojnych krajobrazach Ubudu, dzięki czemu wnosi wyrafi…
$405,723
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Elegancka Dwusypialnia Tembaga Luxe Villa w Ubud oferuje atrakcyjną, pod klucz możliwość inw…
$280,000
Zostaw prośbę
Willa w Penestanan, Indonezja
Willa
Penestanan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Moonlight Villa - Nowoczesne Tropical Living Near UbudPołożony zaledwie pięć minut od kultur…
$275,000
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Na sprzedaż 2bd willa na wyposażonym terytorium 20 ha na północy UbudWilla jest w pełni umeb…
$160,000
Zostaw prośbę
Willa w Singakerta, Indonezja
Willa
Singakerta, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Villa Savera mieści się w bujnych i spokojnych krajobrazach Ubudu, dzięki czemu wnosi wyrafi…
$405,723
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Located in the heart of Ubud’s iconic Penestanan district, this exclusive villa complex comb…
$284,774
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być określone w dniu aplikacji!!Bali…
$390,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Villa Silvessa, zagnieżdżona w spokojnych krajobrazach Ubuda, wprowadza przemyślany rozwój w…
$405,723
Zostaw prośbę
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 2
Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być określone w dniu aplikacji!!Bali…
$357,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Singakerta, Indonezja
Willa
Singakerta, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Villa Savera mieści się w bujnych i spokojnych krajobrazach Ubudu, dzięki czemu wnosi wyrafi…
$405,723
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$210,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Typy nieruchomości w Ubud District.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Ubud District, Indonezja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się