  2. Indonezja
  3. Ubud District
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Ubud District, Indonezja

Ubud
95
4 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$255,000
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$133,500
Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 156 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$362,665
OneOne
Willa 2 pokoi w Ubud District, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud District, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$215,000
