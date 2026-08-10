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Penthouse na Sprzedaż w Kuta Selatan, Indonezja

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5 obiektów total found
Penthouse w Ungasan, Indonezja
Penthouse
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Aparta…
$480,000
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Penthouse 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Penthouse 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/4
Pandawa Marzenie LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje.1. U…
$240,000
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Penthouse 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Penthouse 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 4/4
Pandawa Marzenie LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje.1. U…
$320,000
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TekceTekce
Penthouse w Ungasan, Indonezja
Penthouse
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Aparta…
$370,000
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Penthouse w Ungasan, Indonezja
Penthouse
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Aparta…
$290,000
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Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

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