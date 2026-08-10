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Kawalerki na sprzedaż w Kuta Selatan, Indonezja

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Nusa Dua
4
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15 obiektów total found
Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 20 m²
Piętro 2/3
The One Bali - Niedrogi hotel Inwestycje Pod Wyndham ZarządzanieThe One jest kolekcją w styl…
$24,500
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Agencja
Hotel Invest
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Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 4
Projekt stylowy LOYO Rozwój teraz zdobywa Bukit.XO Pandawa jest kompleksem freehold dla tych…
$120,000
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Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/3
Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa s…
$132,000
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Na sprzeda? 35 m ² designerski apartament w ogrodzonym kompleksie na wyspie Bali w dzielnicy…
$81,500
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Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 4
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym oceanfront naturalny krajobrazCo jest zawarte w…
$125,000
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/5
Green Village - komfort + kompleks wypoczynkowy w samym sercu Nusa Dua, BaliGreen Village je…
$110,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$110,000
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Kawalerka 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/2
39 m ² Ocean- View Apartment - Premium Inwestycje na Półwyspie BukitStylowy 39 m ² apartamen…
$130,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/4
Apartamenty na Bali 32 m ² • od 110000 dolarów • wydajność od 16% • 2 minuty do oceanu • Pan…
$110,000
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Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
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Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 4
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym oceanfront naturalny krajobrazCo jest zawarte w…
$140,000
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$90,000
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Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/4
Projekt stylowy LOYO Rozwój teraz zdobywa Bukit.XO Pandawa jest kompleksem freehold dla tych…
$110,000
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Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$148,000
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Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$120,000
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Kawalerka 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/4
Complex with apartments near the Pandava Beach   🔴 What is interesting to the sentenc…
$99,000
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Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

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