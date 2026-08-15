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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bali, Indonezja

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Canggu
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30 obiektów total found
Investment Hotel Room in X Hotel, Bali Yield up to 13–14% per annum | Payback 7–8 years | Affordable hotel investment entry Nuanu Creative City, Bali w Tabanan, Indonezja
Investment Hotel Room in X Hotel, Bali Yield up to 13–14% per annum | Payback 7–8 years | Affordable hotel investment entry Nuanu Creative City, Bali
Tabanan, Indonezja
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 3
📊 Hotel inwestycyjny w X Hotel, BaliZysk do 13- 14% rocznie 124; Wypłata 7- 8 lat 124; Przys…
$165,700
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Premium Boutique Hotel Complex | Turnkey Investment Business w Kerobokan Kelod, Indonezja
Premium Boutique Hotel Complex | Turnkey Investment Business
Kerobokan Kelod, Indonezja
Powierzchnia 967 m²
Liczba kondygnacji 2
Umalas Oasis ComplexType: 1 x 3- Sypialnia Villa + 4 x 2- sypialnie, 966,55 m ² (łącznie), 7…
$2,00M
VAT
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Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡 w Kerobokan Kelod, Indonezja
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡
Kerobokan Kelod, Indonezja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy kompleks 10 prywatnych willi z jedną sypialnią w jednym z najbardziej wysublim…
$2,70M
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Hotel 45 m² w Tua, Indonezja
Hotel 45 m²
Tua, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Fractional Investment: Cena zaczyna się od 65 000 USD za frakcjęWitamy w klubie ELLE Resort …
$45,182
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Nieruchomości komercyjne 45 m² w Ubud District, Indonezja
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Ubud District, Indonezja
Powierzchnia 45 m²
Projekt komercyjny! PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Projekt VIP 🚨Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępnoś…
$100,000
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Hotel 45 m² w Canggu, Indonezja
Hotel 45 m²
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Fractional Investment: Cena zaczyna się od 65 000 AUD na ułamekWitamy w klubie ELLE Resort &…
$45,182
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TekceTekce
Hotel 45 m² w Canggu, Indonezja
Hotel 45 m²
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Fractional Investment: Cena zaczyna się od AUD 65 000 za frakcjęWitamy w klubie ELLE Resort …
$45,182
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Hotel 45 m² w Tua, Indonezja
Hotel 45 m²
Tua, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Fractional Investment: Cena zaczyna się od 65 000 AUD na ułamekWitamy w klubie ELLE Resort &…
$45,182
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Hotel 45 m² w Tua, Indonezja
Hotel 45 m²
Tua, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Fractional Investment: Cena zaczyna się od AUD 65 000 za frakcjęWitamy w klubie ELLE Resort …
$45,182
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Blissful Lotus Villas & Retreat — Turnkey Hospitality Business, Bali w Dalung, Indonezja
Blissful Lotus Villas & Retreat — Turnkey Hospitality Business, Bali
Dalung, Indonezja
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 1
12- Rok Leasehold 124; 320.000 dolarów (do uzgodnienia dla poważnych nabywców) 124; ROI w 4 …
$320,000
VAT
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🍽️ Running business: Restaurant + Event Space for Sale in Canggu, Bali 🌴  w Tibubeneng, Indonezja
🍽️ Running business: Restaurant + Event Space for Sale in Canggu, Bali 🌴 
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
🍽️ Restaurant/Event Space for Sale in Canggu, Bali 🌴 🌟 Unique opportunity to lease a full…
$325,000
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Hotel 28 m² w Tegalinggah, Indonezja
Hotel 28 m²
Tegalinggah, Indonezja
Powierzchnia 28 m²
Bezpośrednia oferta firmy budowlanej!Amani Melasti to hotel inwestycyjny typu premium prowad…
$142,470
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Hotel Invest
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Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa w Tibubeneng, Indonezja
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Indonezja
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna przestrzeń współpracy i sieć prywatnych biur w samym sercu Berawy, Canggu - jeden…
$1,50M
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Nieruchomości komercyjne w Canggu, Indonezja
Nieruchomości komercyjne
Canggu, Indonezja
Ekspozycyjna oferta inwestycyjna Premium Tennis & Padel Club!Nazywam się Leon, zapytaj mnie,…
$299,000
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Agencja
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Hotel 32 m² w Ungasan, Indonezja
Hotel 32 m²
Ungasan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/5
Zamknięte przedsprzedaż w hotelu butikowym, w pobliżu najlepszej plaży na bali-   Melast  …
$110,000
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Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham. w Bukit, Indonezja
Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Nasz premium hotel butikowy, położ…
$99,000
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Hotel w Bukit, Indonezja
Hotel
Bukit, Indonezja
Luksusowy hotel na klifie z widokiem na ocean - projekt renowacji na Półwyspie Bukit (najbar…
Cena na zgłoszenie
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Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham. w Benoa, Indonezja
Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy …
$109,900
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Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace w Legian, Indonezja
Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace
Legian, Indonezja
Pokoje 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia całkowita 65.43 m2Powierzchnia mieszkalna 17.99Sypialnia 14.70Łazienka 7.91Taras 25.45
$270,000
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Hotel 3 000 m² w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Hotel 3 000 m²
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Powierzchnia 3 000 m²
Hotel do renowacji w centrum Kuty - stabilny projekt inwestycyjny wturystycznyPrzedstawiamy …
$2,20M
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Sunset Suite Room with sunset view w Legian, Indonezja
Sunset Suite Room with sunset view
Legian, Indonezja
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia całkowita 30,80 m2Powierzchnia mieszkalna 19.81Łazienka 3.31Taras 7.68
$137,000
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Nieruchomości komercyjne w Canggu, Indonezja
Nieruchomości komercyjne
Canggu, Indonezja
Ekspozycyjna oferta inwestycyjna Premium Tennis & Padel Club!Nazywam się Leon, zapytaj mnie,…
$549,000
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Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view w Legian, Indonezja
Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view
Legian, Indonezja
Pokoje 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia całkowita 44,10 m2Powierzchnia mieszkalna 27.02Łazienka 3.97Taras 13.11
$217,000
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Hotel 660 m² w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Hotel 660 m²
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Powierzchnia 660 m²
Nusa Penida jest najbardziej instagram wyspa, ekoturystyczny raj i miejsce nurkowania,Położo…
$250,000
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Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views w Legian, Indonezja
Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views
Legian, Indonezja
Pokoje 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia całkowita 64,36 m2Obszar mieszkalny 17, 26Sypialnia 19.62Łazienka 4.24Taras 18.…
$328,000
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Lagoon Suite Room with access to the pool w Legian, Indonezja
Lagoon Suite Room with access to the pool
Legian, Indonezja
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 1
Obszar ogółem 30m2Powierzchnia mieszkalna 19.55Łazienka 3.45Taras 7.00
$119,900
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Nieruchomości komercyjne w Canggu, Indonezja
Nieruchomości komercyjne
Canggu, Indonezja
Ekspozycyjna oferta inwestycyjna Premium Tennis & Padel Club!Nazywam się Leon, zapytaj mnie,…
$79,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Harmony Suite Room with pool view w Legian, Indonezja
Harmony Suite Room with pool view
Legian, Indonezja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia całkowita 35.75 m2Powierzchnia mieszkalna 19.06Łazienka 4.51Taras 12.18
$147,500
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Hotel w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Hotel
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Luksusowy kompleks willi w Bali w trakcie renowacji jest wyjątkową okazją dla inwestorów i m…
$300,000
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Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views w Legian, Indonezja
Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views
Legian, Indonezja
Pokoje 1
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia całkowita 54,08 m2Powierzchnia mieszkalna 17.99Sypialnia 14.70Łazienka 7.29Tara…
$237,000
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Typy nieruchomości w Bali.

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