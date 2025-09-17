Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Zagori Municipality, Grecja

8 obiektów total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$550,107

Willa 5 pokojów w Leptokaria, Grecja
Willa 5 pokojów
Leptokaria, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$409,654

Bliźniak 6 pokojów w Karies, Grecja
Bliźniak 6 pokojów
Karies, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
W bujnej zielonej i spokojnej okolicy Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), jasny, narożny d…
$128,179

AdriastarAdriastar
Szeregowiec 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$234,088

Szeregowiec 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 130 m kw. W Epirus. Maisonette ma jeden poziom. Właściciele opuszczą…
$479,881

Bliźniak 4 pokoi w Tsepelovo, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Tsepelovo, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone Two-Storey House na sprzedażOferujemy na sprzedaż tradycyjny i piękny kamienny dom w s…
$215,573

Century 21Century 21
Dom 6 pokojów w Kipoi, Grecja
Dom 6 pokojów
Kipoi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony dom Na sprzedaż, piętro: parter, 1 (2 poziomy), w Timfi - Kipoi. Dom Detached jes…
$139,831

Szeregowiec 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$245,793


Parametry nieruchomości w Zagori Municipality, Grecja

