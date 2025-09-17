Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Zagori Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Zagori Municipality, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$550,107
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zagori Municipality, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się