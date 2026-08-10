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Hotele na sprzedaż w Zagora Mouresi Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 1 960 m² w Agios Dimitrios, Grecja
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Grecja
Powierzchnia 1 960 m²
Kod własności: HPS4926 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w Afetes Agios Dimitrios za €1.600.000. Ten 1960…
$1,84M
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Hotel 2 000 m² w Zagora, Grecja
Hotel 2 000 m²
Zagora, Grecja
Pokoje 19
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Jestem podekscytowany, aby przedstawić jedną z najbardziej specjalnych możliwości w naszym i…
$2,48M
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