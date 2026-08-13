Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Xanthi Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Xanthi Municipal Unit, Grecja

;
1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Lefki, Grecja
Dom 3 pokoi
Lefki, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 2
Xanthi, Lefki: Luksusowy dom wolnostojący o powierzchni 245 m2. w 12000 mkw. działka z granu…
$216,912
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Xanthi Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się