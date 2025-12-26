Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Vathy
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Vathy, Grecja

10 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Vathy, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Vathy, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 320 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$585,220
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aegina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aegina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$806,365
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 6 pokojów w Vathy, Grecja
Dom 6 pokojów
Vathy, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Odkryj unikalną posiadłość na czarującej wyspie Ithaki, oferując zapierające dech w piersiac…
$1,29M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Vathy, Grecja
Dom 3 pokoi
Vathy, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 270 m²
Doskonały dom jednorodzinny w wyjątkowej cenie. Świetna okazja! 3 poziomy z dużą ilością pra…
$334,960
Zostaw prośbę
Willa w Vathy, Grecja
Willa
Vathy, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 422 m²
Piętro 1/1
Dom jest w budowie. Składa się z trzech pięter, dwóch pierwszych pięter 192 metrów kwadratow…
$281,388
Zostaw prośbę
Willa w Aegina, Grecja
Willa
Aegina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek 215 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, sal…
$809,777
Zostaw prośbę
Willa w Vathy, Grecja
Willa
Vathy, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzeda? 4-pi? trowy domek o powierzchni 320 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się z…
$586,225
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Vathy, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vathy, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 422 m²
Liczba kondygnacji 1
Budynek trzypiętrowy jest w budowie. Ziemia i pierwsze piętro mają powierzchnię mieszkalną 1…
$280,906
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 10 pokojów w Vathy, Grecja
Dom 10 pokojów
Vathy, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom wolnostojący 350 mkw. na 527 mkw. działka w Grecji, Egina, podobszar Agioi jest w sprzed…
$449,925
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Vathy, Grecja
Dom 5 pokojów
Vathy, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom wolnostojący 130 mkw. na 400 mkw. działka w Grecji, Egina, podobszar Agioi jest w sprzed…
$279,954
Zostaw prośbę
Realting.com
