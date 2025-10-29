Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Toroni Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Toroni Municipal Unit, Grecja

1 pokojowe
5
2 pokojowe
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Toroni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Toroni, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Apartment of 50 sq.m. for sale in Toroni, Sithonia (Halkidiki), located on the second floor …
$233,114
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Toroni Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się