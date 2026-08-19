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Hotele na sprzedaż w Region Tesalia, Grecja

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6 obiektów total found
Hotel 864 m² w Kala Nera, Grecja
Hotel 864 m²
Kala Nera, Grecja
Powierzchnia 864 m²
Na sprzedaż hotel w miejscowości turystycznej Pelion regionu. Trzypiętrowy hotel ma powierzc…
$1,02M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 830 m² w Makrinitsa, Grecja
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Grecja
Powierzchnia 830 m²
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel w Portaria, Pelion. Hotel położony jest w centrum Portarii na…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 960 m² w Agios Dimitrios, Grecja
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Grecja
Powierzchnia 1 960 m²
Kod własności: HPS4926 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w Afetes Agios Dimitrios za €1.600.000. Ten 1960…
$1,84M
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Hotel 900 m² w Region Tesalia, Grecja
Hotel 900 m²
Region Tesalia, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Trzygwiazdkowy kompleks hotelowy znajduje się w malowniczym miejscu na wschodzie Pelionu. Ro…
$4,49M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 600 m² w Palaiopyrgos, Grecja
Hotel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma 2 pozi…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 000 m² w Zagora, Grecja
Hotel 2 000 m²
Zagora, Grecja
Pokoje 19
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Jestem podekscytowany, aby przedstawić jedną z najbardziej specjalnych możliwości w naszym i…
$2,48M
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