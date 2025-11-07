Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w Saloniki, Grecja

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/8
Na sprzedaż – luksusowe mieszkanie o powierzchni 125 m² w Kalamarii, Saloniki. Mieszkanie…
$529,386
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
