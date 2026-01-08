Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w St Anargyros, Grecja

2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Marousi, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Marousi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$373,616
Zostaw prośbę
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Marousi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Marousi, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 91 m²
Mieszkanie na ostatnim piętrze 91 mkw. Na 5. piętrze, narożne, frontowe. Z nieograniczonym w…
$198,882
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w St Anargyros, Grecja

